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Kayaşehir’de yürekleri ağza getiren görüntü! Çocuk camın pervazına oturdu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Kayaşehir’de yürekleri ağza getiren görüntü! Çocuk camın pervazına oturdu

Başakşehir, Kayaşehir'de camın pervazına oturan küçük çocuk korku dolu anlar yaşattı. Çocuk bir müddet sonra içeriye girerken, o anları cep telefon kamerası ile kayda alan kadın rahat bir nefes aldı. Diğer taraftan çocuğun yanında kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

Yürekleri ağza getiren görüntüler İstanbul-Kayaşehir'den geldi. Çok katlı binanın üst katlarındaki evin camı açık bırakıldı. 1.5 - 2 yaşlarında olduğu düşünülen bir çocuk açık camdan dışarıya çıkarak pervaza oturdu.

Bu esnada yan binada oturan bir vatandaş, çocuğu gördü.

Kadın, cep telefonu kamerası ile yüreklerin ağza geldiği anları kayda almaya başladı.

Küçük çocuk bir müddet burada oturduktan sonra tekrar içeriye girdi.

'BALKONA DAHİ ÇIKMAK YOK'

Videoyu kaydeden kadın, kendi çocuğunu da 'Balkona dahi çıkmak yok' diyerek uyarırken, küçük çocuğun pencereden içeri girmesiyle derin bir nefes aldı.

Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

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