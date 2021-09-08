Alkollü sürücünün kurbanı olan Necati Kaan Şahin’den yürek yakan başarı! Kazandığı okul belli oldu

KAAN'I ÖLDÜREN SÜRÜCÜYE 9 YIL HAPİS İSTEMİ

3 yıldır doktor olma hayaliyle üniversite sınavlarına hazırlanan Necati Kaan Şahin'in (20) kullanımındaki elektrikli motosiklete çarparak kaçan ve ölümüne neden olan sürücü Mehmet Ali Şahin hakkında, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçu kapsamında iddianame hazırlandı. Şüphelinin, olay anında alkol oranının 1.33 promil olduğu ve 70 kilometrelik hız sınırını aşarak 89 kilometre hızla talihsiz gence çarptığı tespit edildi.

Çarpan sürücü

Olay mahallinde bulunan bir tanık ise şüphelinin kazadan önce zikzak yaparak hızla araç kullandığını belirtti. Tek isteğinin adalet olduğunu söyleyen baba Mustafa Şahin, "Alkollü araç kullananlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. Oğlumun üniversite yerleştirme sonuçlarını geçtiğimiz günlerde elimize aldık. Kocaeli Tıp Fakültesi'ni kazanmış. Bu davanın takipçisi olacağız.