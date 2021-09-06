Marmaris’teki orman yangınında evleri küle dönen aile yeni evlerine kavuşuyorlar

"DEVLETİMİZDEN DE MİLLETİMİZDEN DA ALLAH RAZI OLSUN"

Evlerinin yanmasından sonra hem devletin, hem milletin yardıma koştuğunu belirten Günay Şahin, "Devletimizden de milletimizden da Allah razı olsun. Bizi mağdur duruma düşürmemek için ellerinden geleni yaptılar. Eşyalarımızı kurtarabilecek bir durum yoktu. Şu anda almaya da gücümüz yok. Şu anda eşya olarak iğneden ipliğe her şey lazım bize. Mobilya, yatak odası takımı, mutfakta biraz eksiklerimiz var. Mikser, düdüklü tencere ve tabaklarımız eksik. Elektrikli süpürge, halı kilimlerimiz yok. Şu anda anahtar teslim edilmedi ama teslim ettiklerinde ve eşyalarımız geldiğinde gireceğiz" dedi.