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Marmaris’teki orman yangınında evleri küle dönen aile yeni evlerine kavuşuyorlar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.09.2021
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Marmaris’teki orman yangınında evleri küle dönen aile yeni evlerine kavuşuyorlar

Muğla Marmaris’te 29 Temmuz’da meydana gelen orman yangınında evleri küle dönen Şahin çifti Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kısa süre içinde yapımı tamamlanan yeni evlerinin içini ilk kez gördü.

Marmaris Osmaniye mahallesinde çıkan yangında evleri ve içerisindeki eşyaları tamamen küle dönen Günay ve İlyas Şahin çiftçine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyarete etmiş ve en kısa sürede ev sözü vermişti. Toplu Konut İdaresi'nin harekete geçmesinin ardından Şahin çiftinin yeni evi kullanıma hazır duruma getirildi.

EVE EŞYALAR YERLEŞTİRİLDİ
TOKİ tarafından 2+1, yaklaşık 100 metrekare oturma alanına sahip tek katlı binanın yapımı tamamlandı. Boyası-badanası, bahçe düzenlemesi ve bina içinde mutfak, mutfak dolabı, çamaşır makinesi ile buzdolabı yerleştirildi.


Halen AFAD tarafından kendilerine tahsis edilen konteynırda yaşamlarını sürdüren Şahin çifti, önümüzdeki hafta içinde kendilerine anahtar teslimi yapılacağını açıkladılar. Arıcılık yaptığını açıklayan 59 yaşındaki İlyas Şahin, yangın esnasında Isparta'da arı kovanlarının yanında olduğunu, yangını duyar duymaz Marmaris'e geldiğini, fakat geldiğinde evinin tamamen yanmış olduğunu gördüğünü söyledi.

"İÇİNDE DURULACAK BİR DURUM YOKTU"
İlyas Şahin, "Yangında ben burada değildim. Isparta Yalvaç'ta arıların başındaydım. Burada hanım vardı. Ben gediğimde yanmıştı. İçinde durulacak bir durum yoktu. Allah izin verirse içine gireceğiz. Ama eşyamız yok. Eşya bekliyoruz. Yardım olursa çok iyi olacak. Oturma grupları, elbise dolapları, yüklük ihtiyacımız var. Ben kendi sigortamı kendim yatırıyorum. Rahatsızlığım nedeniyle ilaç da alıyorum. Ve ilaçlar pahalı" dedi.

"DEVLETİMİZDEN DE MİLLETİMİZDEN DA ALLAH RAZI OLSUN"
Evlerinin yanmasından sonra hem devletin, hem milletin yardıma koştuğunu belirten Günay Şahin, "Devletimizden de milletimizden da Allah razı olsun. Bizi mağdur duruma düşürmemek için ellerinden geleni yaptılar. Eşyalarımızı kurtarabilecek bir durum yoktu. Şu anda almaya da gücümüz yok. Şu anda eşya olarak iğneden ipliğe her şey lazım bize. Mobilya, yatak odası takımı, mutfakta biraz eksiklerimiz var. Mikser, düdüklü tencere ve tabaklarımız eksik. Elektrikli süpürge, halı kilimlerimiz yok. Şu anda anahtar teslim edilmedi ama teslim ettiklerinde ve eşyalarımız geldiğinde gireceğiz" dedi.


"CUMHURBAŞKANINI GÖRÜNCE, BABAMI GÖRMÜŞ GİBİ OLUYORUM"
54 yaşındaki Günay Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babasına çok benzediğini belirti. Şahin, "Aynı babama benziyor resmi. Babam ile Cumhurbaşkanımızın yüz hatları aynı. Cumhurbaşkanımızı gördüm mü babamı görmüş gibi oluyorum. Babam vefat etti ama onu görünce ölmemiş gibi yaşıyor gibi geliyor. Kendisini görmeyi çok isterim gelmiş olsa. İnşallah gelir. Gelmesini bekliyoruz" dedi.

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