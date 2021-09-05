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İstiklal Caddesinde eylemcilere polis müdahale etti! 20 kişi gözaltına alındı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
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İstiklal Caddesinde eylemcilere polis müdahale etti! 20 kişi gözaltına alındı

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle İstiklal Caddesi Tünel Meydanında toplanan HDP’li gruba polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıyı dikkate almayan gruba polis ekipleri müdahale ederken, 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle HDP üyeleri, İstiklal Caddesi Tünel Meydanında toplanarak eylem yaptı.

İstiklal Caddesinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba polis ekipleri müdahalede bulundu.

Ekiplerin müdahalesi sonrasında ara sokaklara kaçan eylemcilerden 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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