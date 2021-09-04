Su bulamayan fil bakın ne yaptı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Hindistan'da su bulamayan filin su içmek için pompa kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Filin ayrıca görüntülerde sadece susuzluğunu giderdiği ve suyu ziyan etmediği de dikkat çekti.
SU BULAMAYINCA POMPA KULLANDI
Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için göl veya gölet gibi doğal bir kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı.
SUYU ZİYAN ETMEDİ
Görüntülerde, içme suyuna ulaşmak için hortumuyla su pompası kullanan filin, sadece susuzluğunu giderecek kadar içerek suyu ziyan etmediği görüldü.
Bakanlık, filin insanların aksine suyu ziyan etmemesini vurgulayarak, suyun her damlasının önemli olduğunu belirtti. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
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