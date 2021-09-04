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Su bulamayan fil bakın ne yaptı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Su bulamayan fil bakın ne yaptı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Hindistan'da su bulamayan filin su içmek için pompa kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Filin ayrıca görüntülerde sadece susuzluğunu giderdiği ve suyu ziyan etmediği de dikkat çekti.

Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için doğal kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaşırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

SU BULAMAYINCA POMPA KULLANDI

Hindistan Sanitasyon ve Su Bakanlığı, su tasarrufunun önemine dikkat çekmek için göl veya gölet gibi doğal bir kaynak bulamayan bir filin su içmek için pompa kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

SUYU ZİYAN ETMEDİ

Görüntülerde, içme suyuna ulaşmak için hortumuyla su pompası kullanan filin, sadece susuzluğunu giderecek kadar içerek suyu ziyan etmediği görüldü.

Bakanlık, filin insanların aksine suyu ziyan etmemesini vurgulayarak, suyun her damlasının önemli olduğunu belirtti. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Su bulamayan filin yaptıkları gündem oldu SU BULAMAYAN FİLİN YAPTIKLARI GÜNDEM OLDU

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