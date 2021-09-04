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Balıkesir’de korkutan orman yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Balıkesir’de korkutan orman yangını!

Son dakika...Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesindeki rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Yunuslar - Yabancılar Mahalleleri arasında, ziraat arazisinden başlayıp fıstıkçamı ağaç türündeki ormanlık sahaya giren orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangına 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 arazöz ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANGIN ALANINDA RÜZGAR ETKİLİ

Yangın bölgesindeki rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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