Balıkesir’de korkutan orman yangını!
Son dakika...Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesindeki rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Yunuslar - Yabancılar Mahalleleri arasında, ziraat arazisinden başlayıp fıstıkçamı ağaç türündeki ormanlık sahaya giren orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangına 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 arazöz ile söndürme çalışmaları devam ediyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvuru sonrasında anında silinecek! Fatura devlet tarafından ödeniyor! Aylık 107 liraya yakın...
- Emekli ek gösterge artışı! Emekli aylıklarına 1000 TL seviyesinde takviye! Maaş ve ikramiyelerin yanı sıra...
- TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP 13.238 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak 2021?
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekli?
- Bursluluk sınavında kalem silgi verilecek mi? 2021 İOKBS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
- 10, 11, 12 yaş altı aşılama ne zaman başlıyor? Bebekler, çocuklar ne zaman aşılanacak?
- İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır?
- Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı ayın kaçında? Filenin Sultanları Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
- Araba fiyatları yerle yeksan! Eylül ayında ters tuş olacak! 180.000 TL'ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...
- MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? Okullar 6 Eylül'de yüz yüze mi olacak?
- Masumlar Apartmanı'nda devirdaim! Yerine gelen isim kalpleri fethedecek! Ayrılık furyası...
- İOKBS sınavı giriş belgesi nereden, ne zaman alınır? Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekiyor?