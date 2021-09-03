Samsun’da gece yarısı faciadan dönüldü!

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun - Ordu karayolunda seyir etmekte olan Mehmet Şimşek (48) hakimiyetindeki 61 S 1262 plakalı otobüs, dinlenme tesisinden karayoluna çıkan Salim Sabah idaresindeki 61 ACD 811 çekici, 61 ACH 313 dorse plakalı kereste yüklü tırın römorkuna arkadan çarptı.

Kazada otobüsün ön kısmı büyük hasar alırken, otobüste bulunan Mehmet Karademir (53) hafif yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyir edemez haldeki otobüste bulunan yolcular, firmanın başka bir otobüsüne nakledilerek yolculuğa devam ettiler.



YOL TEMİZLİĞİNİ POLİS VE İTFAİYE YAPTI

Kaza sonrası karayolu üzeri cam parçalarıyla kaplanırken, Samsun – Ordu karayolunun trafik akışı tek şeritten sağlandı. Polis, yol üzerinde muhtemel bir kazayı engellemek için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden destek istedi. Nöbetçi olan Karayolları çalışanının olay yerine geç gelmesi sonucu yol temizliğini polis fırçayla süpürerek tamamlamak istedi. Daha sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin temizlik çalışması sonucu Samsun-Ordu karayolu tekrar trafiğe açıldı.