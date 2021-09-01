İngiltere Taşkın Daşdan'ı konuşuyor! İngiliz turist servetini ona bıraktı
Yıllardır tatil için Kuşadası'na gelen İngiliz turist Charles George Courtney geçtiğimiz günlerde vefat etti. Vasiyeti ailesine okunan Courtney'in tatil için geldiği otelde çalışan bir Türk görevliye mirasından pay verdiği ortaya çıktı.
Sosyal medya, Taşkın Daşdan isimli Türk çalışanı konuşuyor...
Zira Kuşadası'nda bir otelde belboy olarak çalışan Daşdan, filmleri aratmayacak bir hikayeye konu oldu.
Yıllardır çalıştığı otele tatile gelen İngiliz turist Charles George Courtney ile zaman içinde dost olan Daşdan küçük bir servetin sahibi oldu.
İngiliz Daily Mail gazetesi vefat eden Courtney'in vasiyetinde Türk dostuna da yer verdiğini yazdı.
Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan bu olay, Taşkın'ı kısa sürede İngiltere'nin en çok konuşulan isimlerinden biri yaptı.
Courtney'i uzun yıllardır tanıdığını belirten Türk çalışan, 'Otelde herkese eşit davranırız, turist gibi değil ailemizin bir parçası gibi' dedi.
Taşkın, Courtney'ye de böyle davrandığının altını çizdi. İngiliz turistin çocuklarının eğitimine de destek olduğunu belirten Taşkın, hastalığı nedeniyle son yıllarında Courtney ile görüşemediklerini belirtti.
'Hastalanınca gelmez oldu ancak yine de görüşüyorduk' diyen Taşkın, işini çok sevdiğini ve çalışmaya devam etmeyi planladığını söyledi.
Gazete Courtney'in Daşdan'a bıraktığı mirasın boyutunu açıklamazken, bu durumun aile bireyleri arasında şaşkınlık ile karşılandığı bilgisini sayfasına taşıdı.
Aynı haberde söz konusu mirasın Türk çalışanın 'bir daha çalışmamasına yetecek miktarda' olduğu bilgisine yer verildi.
Her yıl Kuşadası'na tatile gelen Courtney, bu yılın başlarında hayatını kaybetmişti.
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