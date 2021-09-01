İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi’nde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir, İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan 11'inci Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkmıştı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangına İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edilmişti.

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına, ilçe belediyelerinden gelen su tankları ile birlikte 61 araç ve 140 personelle müdahale eden İtfaiye ekipleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yanan iş yerlerinde soğutma çalışması yapıyor.