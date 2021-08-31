Ünlü sanatçı İnci Çayırlı 86 yaşında hayatını kaybetti! İnci Çayırlı kimdir?

Yurt içi ile Rusya, Romanya, İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda ve Japonya gibi ülkelerde konserler veren usta sanatçı, kendisine bir gazino patronundan gelen oldukça yüklü miktar para karşılığı assolistlik yapma teklifini kabul etmedi.

Sanatçının anıları, 2015 yılında Murat Derin tarafından "Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk-İnci Çayırlı'nın Anıları" adıyla kitap olarak Pan Yayıncılık tarafından basıldı.

ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda "Kıymetli ses sanatçımız İnci Çayırlı'nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kuzguncuktaki o güzel sokakta ve o huzur veren sesiyle hep aramızda olacak… Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kıymetli ses sanatçımız İnci Çayırlı'nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Kuzguncuktaki o güzel sokakta ve o huzur veren sesiyle hep aramızda olacak…

Mekanı cennet olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 31, 2021