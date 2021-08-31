Trabzon'da aile katliamı! Baba 3 kızını birden ateş ederek öldürdü
Trabzon'un Of ilçesinde Emre G. isimli şahıs Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif G. (4) isimli çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü. Yaşanan olay sonrasında kendine ihbar eden kişi gözaltına alınırken, Emre G.'nin anlaşmazlık yaşadığı 12 yıllık eşi S.G. ile boşanma aşamasında olduğu belirtildi.
KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Uluağaç köyünde yaşandı. Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evlerine 1 kilometre uzaklıktaki çay bahçesine gelen ekipler, Yaren, Hiranur ve Elif G. adlı kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde bekleyen baba Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çocukların cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
EŞİNE ŞİDDETTEN UZAKLAŞTIRMA ALMIŞTI
Emre G.'nin anlaşmazlık yaşadığı 12 yıllık eşi S.G. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Emre G. hakkında eşini darbettiği gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, dün sona eren karar sonrası çocuklarını görmek için yanına aldığı öğrenildi. Bugün çocukları yeniden annelerine bırakması beklenen Emre G.'nin olayı gerçekleştirdiği belirtildi.
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