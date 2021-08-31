İstanbul'da zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi
İstanbul Pendik'te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Zincirleme kazada tırın altında kalan ve büyük hasar gören takside bulunan kişiler yaralanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Pendik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. E-80 bağlantı yolu tünel çıkışında TEM Otoyolu istikametinde seyir halinde olan tır, ticari taksiye arkadan çarptı. Arkadan gelen hafriyat kamyonu ve başka bir otomobil de kazaya karıştı.
Zincirleme kazada tırın altında kalan ve büyük hasar gören ticari takside bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
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