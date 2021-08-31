İstanbul’da zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi

Pendik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. E-80 bağlantı yolu tünel çıkışında TEM Otoyolu istikametinde seyir halinde olan tır, ticari taksiye arkadan çarptı. Arkadan gelen hafriyat kamyonu ve başka bir otomobil de kazaya karıştı.