Aşiret düğününde damada 3,4 milyon TL geline ise kilolarca altın takıldı
Van'da Ertoşi aşiretinin düzenlediği düğünde 120 küçükbaş hayavan kesilirken, damada 3,4 milyon TL nakit geline ise kilolarca altın takıldı. Düğüne Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda kişi katıldı.
Van'da, Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram'ın oğlu Rızgin Bayram görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 3,4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.
120 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİLDİ
Van, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram'ın oğlu, iş adamları Adnan Bayram ve Seyithan Bayram'ın kardeşi, Serhat Bayram'ın ağabeyi Rızgin Bayram, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.
Edremit RANSS villalarında yapılan kır düğününe, binlerce kişi katılım sağladı. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, milletvekilleri, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasiler, oda başkanları, gazeteciler, spor camiası, eş dost ve akrabalar katıldı.
3 MİLYON 400 BİN TL NAKİT
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standının kurulduğu tören, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...
- Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL'lik indirim...
- İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?
- DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nereden ve nasıl yapılır? İşte DGS tercih kılavuzu...
- GSB 4.346 personel alımı: Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, belli mi?
- Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? MEB 2021-2022 eğitim takvimi...
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
- Üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?