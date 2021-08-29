Seyir halinde panik anları! Gören uyarmaya çalıştı
YAŞAM DHA
İstanbul Kadıköy'de otomobilin üzerindeki kediyi fark edemeyen sürücü, kediyle yolculuk yaptı. Otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadıköy'de dün sokak kedilerinden biri 34 FN 0844 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Sürücü, kediyi fark etmeyerek otomobili hareket ettirdi.
Otomobil hareket edince, kedi otomobilin üzerinden inemedi. Otomobilin arkasından gelen başka sürücü peş peşe kornaya basarak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Kaldırımdaki bir kişi de eliyle otomobilin üstünü işaret ederek sürücünün dikkatini çekmeye çalıştı.
O ANLAR KAMERADA
Kedinin çaresizliği arkadan ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Görüntülere, kedinin otomobilin üstünde güçlükle durması ile çevredekilerin ve trafiktekilerin sürücüyü uyarmaya çalıştığı anlar yansıdı.
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