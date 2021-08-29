Seyir halinde panik anları! Gören uyarmaya çalıştı

Otomobil hareket edince, kedi otomobilin üzerinden inemedi. Otomobilin arkasından gelen başka sürücü peş peşe kornaya basarak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Kaldırımdaki bir kişi de eliyle otomobilin üstünü işaret ederek sürücünün dikkatini çekmeye çalıştı.