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Seyir halinde panik anları! Gören uyarmaya çalıştı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.08.2021
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Seyir halinde panik anları! Gören uyarmaya çalıştı

İstanbul Kadıköy'de otomobilin üzerindeki kediyi fark edemeyen sürücü, kediyle yolculuk yaptı. Otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de dün sokak kedilerinden biri 34 FN 0844 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Sürücü, kediyi fark etmeyerek otomobili hareket ettirdi.

Seyir halinde panik anları! Gören uyarmaya çalıştı

Otomobil hareket edince, kedi otomobilin üzerinden inemedi. Otomobilin arkasından gelen başka sürücü peş peşe kornaya basarak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Kaldırımdaki bir kişi de eliyle otomobilin üstünü işaret ederek sürücünün dikkatini çekmeye çalıştı.

Seyir halinde panik anları! Gören uyarmaya çalıştı

O ANLAR KAMERADA

Kedinin çaresizliği arkadan ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Görüntülere, kedinin otomobilin üstünde güçlükle durması ile çevredekilerin ve trafiktekilerin sürücüyü uyarmaya çalıştığı anlar yansıdı.

Seyir halinde panik anları! Gören uyarmaya çalıştı

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