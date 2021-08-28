Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 5 günlük hava durumu raporu paylaşıldı. Raporda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hafta boyunca sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. Diğer yandan Meteoroloji sıcaklıkların yükseleceği konusunda da vatandaşlara uyarıda bulundu. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı.
Raporda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiği belirtildi.
SICAKLIKLAR 3-8 DERECE YÜKSELECEK
Meteoroloji tarafından yapılan haftalık açıklamada "Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey, iç ve doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri de kullanıldı.
Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
İLLERE GÖRE TAHMİNLER
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının ; İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'da 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.
Önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
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