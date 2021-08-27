Son dakika: Van’da akılalmaz olay: Kocası üçüncü kattan atıp intihar süsü verdi! Çocuğun ifadesi tüyler ürpertti

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Nisan tarihinde Ramazan ayında tartıştığı eşini apartmanın 3. katından attığı iddia edilen S.E. hakkında soruşturma başlattı. 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, şüphelinin tartışma yaşadığı eşinin boğazını sıkarak bilincini kaybetmesi sonucu kucağına alarak balkondan atması şeklinde gerçekleşen eylemi nedeniyle ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep edildi.

Ağır yaralanan ve nisan ayından bu yana hastanede tedavi gören müşteki iki çocuk annesi Ç.E. ise eşinin kendisine sürekli sözlü ve psikolojik şiddet uyguladığını belirtti. O gün bir yaşına giren bebeği için pasta almaya çıktığını dile getiren anne Ç.E., yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. Ç.E., "Ramazan günü pasta almaya çıktığım sırada S.E.'yi başka bir kadınla oturmuştu. Bende Ramazan günü ayıptır insanların gözü önünde oruçlarınızı yiyorsunuz dedim. O da benim kadınlık gururumu incitecek şeyler söyledi. Bende o sırada çocuklarımı alıp eve geri döndüm. Daha sonra evde iftar sofrasını hazırlarken S.E. kapıyı çaldı. Kapıyı açtığımda çok asabiydi ve neyi olduğunu sordum. O da yine aynı hakaretleri defalarca tekrarladı" dedi.