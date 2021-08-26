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Muş’ta içinde polislerin olduğu minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Muş’ta içinde polislerin olduğu minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Muş’ta, Malazgirt Zaferi kutlamalarında göreli emniyet memurları, il merkezine dönerken kaza yaptı. Sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrilen araçta, sivil araç sürücüsü ile 15 polis memuru yaralandı.

Olay, Muş-Malazgirt karayolunun 60'ıncı kilometresinde yer alan dereiçi köyü yakınında gerçekleşti. Malazgirt Zaferi kutlamalarında görevli polislerin içinde olduğu 49 S 0009 plakalı minibüs, merkeze dönerken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

Yan devrilen minibüsteki 15 polis memuru yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu ihbar etmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İlk tespitlere göre yaralıların hayati risklerinin olmadığı ifade edildi. Şarampole devrilen minibüs ise çekici yardımıyla çıkarıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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