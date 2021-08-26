Muş’ta içinde polislerin olduğu minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Yan devrilen minibüsteki 15 polis memuru yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu ihbar etmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.