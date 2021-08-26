Ereğli’de sokak ortasında silahlı kavga: Yaralı var
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde araların husumet bulunan şahısların karşılamasının ardından tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüştüğü olayda bir kişi yaralandı.
Olay, saat 19.00 sularında Ereğli ilçesinin Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan Ünsal İ., B.K. ve U.B. karşılaşınca aralarında tansiyon yükseldi.
U.B., kısa sürede kavgaya dönen olayda Ünsal İ.'ye silahla ile ateş etti. İki ayağına gelen kurşunlarla yaralanan Ünsal İ., yere yığıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri Ünsal İ.'ye müdahalede bulundu. Ünsal İ., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan B.K. ile U.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Tarafların yaklaşık 1 ay önce kavga ettikleri ve B.K. ile U.B.'nin, Ünsal İ. ve arkadaşları tarafından darp edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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