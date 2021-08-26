Ereğli’de sokak ortasında silahlı kavga: Yaralı var



Polis ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan B.K. ile U.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Tarafların yaklaşık 1 ay önce kavga ettikleri ve B.K. ile U.B.'nin, Ünsal İ. ve arkadaşları tarafından darp edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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