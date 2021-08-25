Sevdiği kızı başkasıyla evlendirmek isteyen babanın aracını yaktı
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, 19 yaşındaki Okan E.'nin, başkasıyla evlendirilmek istenen sevdiği genç kızın babasına ait aracı arkadaşları ile beraber yaktığı öne sürüldü. Emniyet güçlerince gözaltına alınan Okan E. ve 2 arkadaşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, zanlıların aracı yakıp kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.
Olay, 21 Ağustos Cumartesi saat 03.30 sularında Sultangazi 2547. Sokak üzerinde gerçekleşti. Ali E.'nin ait park halindeki aracı yakıldı. Yangın etraftaki vatandaşlar tarafından söndürülürken, emniyet olayla ilgili operasyon başlattı. Çalışma çerçevesinde etraftaki güvenlik kamera kayıtları incelenerek zanlıların kimliklerini tespit edildi. Görüntülerde 3 şahsın aracı ateşe verdikten sonra kaçtıkları yer alıyor. Adresleri de tespit edilen Okan E. (19), Murat K. (18) ve R.E. (17) gözaltına alındı.
3 ZANLI SERBEST BIRAKILDI
Yapılan soruşturmada, Okan E.'nin sevdiği kadın olan Sinem E.'nin başkasıyla evlendirilmek istendiği, buna sinirlenen Okan E.'nin arkadaşlarıyla birlikte Sinem E.'nin babası Ali E.'ye ait otomobili yaktığının belirlendiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Çevre esnafı Tevfik Çavuş, "Beni buranın bekçisi aradı gece 2-3 civarı, kundaklama var diye. Kundaklama olayı değilmiş. Sanırım aralarında husumet varmış. Biz de geldik gece buraya benim dükkanın kamerası gördüğü için. Ben geldiğimde zaten söndürülmüştü. Bu olay olmadan 3-4 gün önce düğünleri varmış sanırım. Onunla ilgili bir şeyler söylediler ama tam detaylarını bilmiyorum" dedi.
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