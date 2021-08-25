Sevdiği kızı başkasıyla evlendirmek isteyen babanın aracını yaktı





Çevre esnafı Tevfik Çavuş, "Beni buranın bekçisi aradı gece 2-3 civarı, kundaklama var diye. Kundaklama olayı değilmiş. Sanırım aralarında husumet varmış. Biz de geldik gece buraya benim dükkanın kamerası gördüğü için. Ben geldiğimde zaten söndürülmüştü. Bu olay olmadan 3-4 gün önce düğünleri varmış sanırım. Onunla ilgili bir şeyler söylediler ama tam detaylarını bilmiyorum" dedi.

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