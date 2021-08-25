Mersin ve Antalya’da zehir tacirlerine operasyon! 7 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele görevlileri, sabaha karşı Mersin ile Antalya'da 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına ilişkin operasyon gerçekleştirildi. Pek çok adrese baskın gerçekleştirildi.

Operasyona özel harekat ekipleri, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek sağladı. Kimliği belirlenen 7 zanlı gözaltına alınırken, narkotik köpekleri adreslerde bir bir aradı. Aramalarda 260 uyuşturucu hap, 50 gram esrar, 106 gram bonzai, 80 yeşil reçeteye tabi ilaç, bir ruhsatsız tabanca, şarjörü ve dört fişek ele geçirildi.