Çeşme'de Alpay Kalyon'u öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre: Türkiye İzmir'in Çeşme ilçesinde işlenen cinayeti konuşuyor. Alpay Kalyon'u kalbinden bıçaklayarak öldüren vale Faruk Baştosun'un ifadesi ortaya çıktı. Baştosun'un uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan emniyette 10 kaydı bulunduğu belirtildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde Alpay Kalyon cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
Uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan emniyette 10 kaydı bulunan Baştosun ifadesinde, "Yan mekandan 3 kadınla birlikte tartışan ve onları tartaklayan alkollü bir kişi çıkıyordu. Aynı mekanda bulunan Alper Kalyon araya girdi. Çıkan kavga daha sonra diğer mekana taştı. Bu sırada biz de araya girdik. " dedi.
DAYANAMAYIP BIÇAK ALDIM
Baştosun'un, "Alper Kalyon bize bağırdı, küfretti ve vurdu.
Ben de buna dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Pişmanım" dediği öğrenildi.
Öte yandan darp edilen kadın ve yanındaki kişilerin tatillerini tamamladıktan sonra İstanbul'a döndükleri ve kadının şikayetçi olmadığı anlaşıldı.
Olay; Alaçatı'da 18001 Sokak'taki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Oto yıkama dükkanı işleten evli, 1 çocuk babası Alpay Kalyon, eşi Sırma Kalyon ve iki arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gitti.
Alpay Kalyon yan taraftaki diğer gece kulübünün önünde bir kadının darbedildiğini görüp müdahale etmek için harekete geçti.
Alpay Kalyon ve arkadaşı kadını darp eden grupla tartışma yaşadı. Mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları Faruk Baştosun Oğuzhan G. ve Maşallah T. de olaya dahil oldu.
KALBİNDEN BIÇAKLADI
İddiaya göre vale Faruk Baştosun "Burada kavga edemezsiniz" diyerek eline aldığı bıçakla arbede sırasında Kalyon'u kalbinden bıçakladı. Faruk B. ve diğer zanlılar olayın ardından otomobile binip, kaçtı. Kalyon, kaldırıldığı Çeşme Alpay Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kalyon'un, Faruk Baştosun tarafından bıçaklandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ilk olarak iki grup arasında arbede yaşandığı, ardından da vale olduğu belirtilen Faruk B.'nin yandaki bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'u eşi Sırma Kalyon'un önünde bıçakladığı görülüyor.
Yaralandıktan sonra yere düşen eşini gören Sırma Kalyon'un çığlıkları duyuluyor. Olayın ardından harekete geçen polis, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.
GERİYE TATİL FOTOĞRAFLARI KALDI
Üzücü olayın ardından geriye Alpay-Sırma Kalyon çiftinin 5 yaşındaki kızları Sıla ile birlikte çekilmiş tatil fotoğrafı kaldı. Sırma Kalyon'un sosyal medya hesabından 9 Ağustos'ta paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazı dikkat çekti.
Yok yere eşini yitiren talihsiz kadının "Alt tarafı bir çiçek koklayıp, bir hayvan sahiplenip, birkaç insanı tanıyıp, sevip gidecektik bu dünyadan. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz. Vicdansızların, sapıkların, katillerin, nefretin, cehaletin ortasına düştük!" sözleri duygulandırdı.
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