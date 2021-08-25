150 büyükelçi ve diplomat Van Kalesi önünde halay çekti!

Dün itibariyle geldikleri Van'da tarihi birçok yeri gezdiklerini ifade eden Çakar, "Dün geldiğimiz Van'da ilk olarak Akdamar Adası ve Kilisesini gezdikten sonra Kutlamaların yapılacağı Ahlat tören yerini ziyarette bulunduk. Bu günde Urartu Müzesi ve Van Kalesi'ni ziyaret ettik. Bize olan geri dönüşler, bu ziyaretin ne kadar anlamlı olduğu, böyle bir fırsatı onlara sunduğumuz için çok müteşekkir oldukları ve özellikle Malazgirt gibi önemli bir zaferin yıldönümü kutlamalarına yabancı büyükelçiliklerin de davet edilmesinden ne kadar onur duyduklarını defalarca kez dile getirdiler. Bu tür organizasyonların tekrarlanması yönünde diğer bölgelerden de talepleri oldu. Bizde Van Valiliği, Bitlis Valiliği, yerel yetkililer ve Okçular Vakfı'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.