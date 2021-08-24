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Van'da bir evde 43 Afgan yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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Van’da bir evde 43 Afgan yakalandı

Van'da emniyetin bir eve gerçekleştirdiği baskında Afganistanlı 43 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı sebebiyle gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarıyla adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Afganistanlı 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenin, işlemlerinin akabinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği ifade edildi.



İşlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilen zanlı da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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