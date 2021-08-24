Van’da bir evde 43 Afgan yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarıyla adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Afganistanlı 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı.