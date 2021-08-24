Son dakika: Her yerde aranan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu!
Son dakika haberine göre: İstanbul’un Pendik ilçesinde anneannesine gitmek için evden çıkan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu.
İstanbul Pendik'te ailesiyle birlikte ikamet eden Buket Elif Akbaba (15), ailesine "Anneanneme gidiyorum" dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
Kızlarının başına bir şey gelebileceğinden endişelenen aile, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri kayıp kızı bulmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. 3 günlük sürenin ardından 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu.
Elif Akbaba, polis ekipleri tarafından Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette gözetim altında tutulan Buket Elif Akbaba'nın gün içerisinde pedogoglar eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.
Pendik Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirirken, anne babasının ifadesi ardından, genç kızın bir müddet çalıştığı iş yerinin sahibinin de ifadesine başvurulmuştu.
AMCASI "EVDEN KAÇMA İHTİMALİ YÜKSEK" DEMİŞTİ
Kaybolan genç kızın amcası Mustafa Akbaba, "Yeğenimiz Buket Elif Akbaba, annesinin evinden çıkıyor anneannesine gelmek için. Cuma günü 18.20'den itibaren irtibatımızı kaybediyoruz. Her yere müracaat ettik. Emniyet çalışıyor biz de sosyal medyayı kullanarak herkese ulaşarak yeğenimizin bulunması için her yere saldırıyoruz. İnşallah buluruz sağ salim yuvasına döner. Sizlerden de bu desteği esirgememenizi rica ediyoruz. Evden kaçma ihtimali de yüksek. Eldeki bulgular var. Cep telefonunun yedeğini çıkardık Whatsapp geri dönüşümüne bakacağız. Nerede bir telefon gelse gördük görüyoruz diye hemen aileler koşturuyor. Emniyet ayrı bir çalışma yapıyor" şeklinde konuştu.
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