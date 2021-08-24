Son dakika: Her yerde aranan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba bulundu!

Kaybolan genç kızın amcası Mustafa Akbaba, "Yeğenimiz Buket Elif Akbaba, annesinin evinden çıkıyor anneannesine gelmek için. Cuma günü 18.20'den itibaren irtibatımızı kaybediyoruz. Her yere müracaat ettik. Emniyet çalışıyor biz de sosyal medyayı kullanarak herkese ulaşarak yeğenimizin bulunması için her yere saldırıyoruz. İnşallah buluruz sağ salim yuvasına döner. Sizlerden de bu desteği esirgememenizi rica ediyoruz. Evden kaçma ihtimali de yüksek. Eldeki bulgular var. Cep telefonunun yedeğini çıkardık Whatsapp geri dönüşümüne bakacağız. Nerede bir telefon gelse gördük görüyoruz diye hemen aileler koşturuyor. Emniyet ayrı bir çalışma yapıyor" şeklinde konuştu.

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