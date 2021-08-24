25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Beyşehir Gölü'nün rengi değişti! Yapılan incelemeler korku saldı: Tarımda kullanılması bile...

Beyşehir Gölü'nün rengi değişti! Yapılan incelemeler korku saldı: Tarımda kullanılması bile...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
ABONE OL
Beyşehir Gölü’nün rengi değişti! Yapılan incelemeler korku saldı: Tarımda kullanılması bile...

Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü Beyşehir Gölü'ndeki renk değişimi tedirgin etti. Yeşile bürünen göl hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Erol Kesici, yaşanan olayın alg patlaması olduğunu belirterek, "Bilimsel çalışmalarda, bu tür suların dördüncü sınıf kalitede su olduğu, bunların içme suyu olarak kullanımını bırakın tarımda bile kullanılmasının halk sağlığı açısından da tehlikeli olduğunu bildirmektedir" ifadelerini kullandı.

Su kaynaklarının hızla azalması ve kirlenmesiyle birlikte sıcaklıklardaki aşırı artışlar, göllerde dipte biriken mavi- yeşil algler yüzeye çıkıyor. Türkiye'nin en büyük üçüncü, tatlı su açısından ise en büyüğü olan Beyşehir Gölü'nde de suyun rengi yeşile büründü.

Beyşehir Gölü’nün rengi değişti! Yapılan incelemeler korku saldı: Tarımda kullanılması bile...

Göldeki alg patlamasını görüntüleyen bölgeden vatandaşlar, göl yüzeyini yeşil bir tabakanın kapladığı, su azaldıkça renginin de yemyeşil olduğunu söylediler. Gölde çok ağır bir koku yayıldığını belirten köylüler, otların kıyıya vurduğunu dile getirdi.

Beyşehir Gölü’nün rengi değişti! Yapılan incelemeler korku saldı: Tarımda kullanılması bile...

TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Isparta ve Konya sınırlarındaki ülkemizin en büyük doğal tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde bugünkü yapılan araştırmalar sonucunda Mada Adası ve Gölyaka kısmında su renginin tamamen yeşile boyandığının görüldüğünü kaydetti.

Beyşehir Gölü’nün rengi değişti! Yapılan incelemeler korku saldı: Tarımda kullanılması bile...

Aynı Marmara Denizi'ndeki gibi göllerde de meydana gelen, temel nedeni azot ve fosfat yoğunluğuna bağlı aşırı kirlilik sonucu ortaya çıkan alg patlamasının Beyşehir'de de görüldüğünü anlatan Dr. Kesici, "Göllerin müsilajı dediğimiz bu algler siyonobakteri türü olup, mavi- yeşil algler mikrosystis türüdür.

Beyşehir Gölü’nün rengi değişti! Yapılan incelemeler korku saldı: Tarımda kullanılması bile...

Bu tür sular daha önceleri de belirttiğimiz gibi Beyşehir gölünde su seviyesinin giderek azalması sonucu oluşan dip sularının içinde bulunduğumuz ayda göldeki su seviyesinin giderek azalmasıyla tamamen yüzeye vurmuştur.

Beyşehir Gölü’nün rengi değişti! Yapılan incelemeler korku saldı: Tarımda kullanılması bile...

Bilimsel çalışmalarda, bu tür suların dördüncü sınıf kalitede su olduğu, bunların içme suyu olarak kullanımını bırakın tarımda bile kullanılmasının halk sağlığı açısından da tehlikeli olduğunu bildirmektedir" dedi.

Beyşehir Gölü’nün rengi değişti! Yapılan incelemeler korku saldı: Tarımda kullanılması bile...

Geçen günlerde de Beyşehir Gölü'nün bir yerinde meydana gelen balık ölümlerinin nedeninin yine göldeki aşırı alg artışı olduğunu dile getiren Dr. Kesici, çözüm için ise gölü besleyen kaynakların önlerinin bir an önce açılması, dip çamurunun temizlenmesi ve göle atık bırakılmamasını acil alınabilecek en önemli önlemler olarak sıraladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA