Yol ortasında birbirlerine girdiler! Yaşlı vatandaşların kavgası kamerada

Konunun ne olduğunu biz de tam anlayamadık. Çevredekiler araya girdi. Bir anda kavga etmişler. Aslında biraz da ilginç ve komikti. Kavga da kısa sürdü. Herkes dağıldı" diye konuştu.

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