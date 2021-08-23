Yol ortasında birbirlerine girdiler! Yaşlı vatandaşların kavgası kamerada
Ümraniye'de yol üzerinde iki yaşlı vatandaşın kavga etmesi ilginç görüntülere sahne oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı kimi vatandaşlar izlerken kimileri de ayırmaya çalıştı. İşte kameralara yansıyan o ilginç görüntü.
Olay, dün sabah saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallede yaşayan yaşlı iki vatandaş cadde üzerinde karşılaştıkları esnada bir anda kavgaya tutuştu.
Karşılıklı tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada iki vatandaş bir süre sonra yere düştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek şahısları ayırırken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
"İLGİNÇ VE KOMİKTİ"
Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan Yiğit Şen, "Biz de yoldan geçtiğimiz esnada gördük. Her şey bir anda oldu. İki tane yaşlı amca kavga ediyordu.
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