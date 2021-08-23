Son dakika: Mersin’in Silifke ilçesinde termometreler 40’ı gösterdi! Sahiller doldu taştı
Son dakika haberine göre Mersin’in Silifke ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterirken, sıcaklık nedeniyle Atakent, Taşucu ve İncekum sahillerinde yoğunluk oluştu.
Silifke'de mevsim normallerinde seyreden sıcaklık değerleri yükselişe geçti. Ağustos ayının bugüne kadar serin geçtiği Silifke'de bazı termometreler 40 dereceyi gösterdi.
Sıcak ve yakıcı havanın hakim olduğu ilçede sahiller yerli halk ve günübirlikçilere kaldı.
Sıcak havada birçok vatandaş ağaçların altındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
Deniz suyu sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu sahilde dalgaya rağmen deniz keyfi yapanlar da oldu. Çoğunluğun ise sahil kenarında güneşlenmeyi ve dinlenmeyi tercih ettiği görüldü.
Okulların açılmasına az bir zaman kala sahillerde yoğunluk yaşandığını belirten işletmeci Mesut Öztürk, "Okulların açılmasına az bir zaman kala vatandaşlar sahillere akın etti. Sıcakların artış göstermesi ile özellikle hafta sonları plajlarımız kalabalık oluyor" dedi.
Silifke'de sezonun Ekim ayına kadar devam edeceğini belirten işletmeci Fatma Yalçın, "Hafta içi plajlar sakin geçerken, hafta sonu kalabalık oluyor. Ekim ayına kadar sezonun devam edeceğini tahmin ediyorum" dedi.
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