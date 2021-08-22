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Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni İstanbul'da ameliyatta hayatını kaybetti!

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 22.08.2021
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Gine Savunma Bakanı’nın yeğeni İstanbul’da ameliyatta hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre: İstanbul'daki özel bir hastanede "Yağ Aldırma" (Liposuction) ameliyatı olan Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe hayatını kaybetti. Abibe'nin ölümü kayıtlara "Şüpheli Ölüm" olarak geçerken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "Şüpheli Ölüm" olarak işlenen olay Ataşehir İlçesi'ne bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı.

İddialara göre; Batı Afrika Ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, anlaşma sağladığı özel bir hastanede "Yağ Aldırma" (Liposuction) ameliyatı oldu ve aynı hastanede yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Polisleri tarafından söz konusu hastanede inceleme yapıldı. Simone Bıchara Abibe'nin cansız bedenine de otopsi yapıldı. İstanbul Emniyeti tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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