Vahşeti komşular ortaya çıkardı! Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise asılı bulundu

CESETLER ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

Yapılan incelemelerde anne ve oğlunun tabancayla vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulduğunu baba Mehmet M.'nin ise kablo ile merdiven boşluğuna asıldığını belirledi. Olay yerinde ekipler ayrıca anne ve oğlunun vurulduğu tahmin edilen tabancayı da buldu. Yapılan ilk tespitlerde babanın eşi Hanife ve oğlu Egemen M.'yi tabanca ile vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinden duruluyor.