Vahşeti komşular ortaya çıkardı! Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise asılı bulundu
Afyonkarahisar’da kan donduran olayda, anne ve 2 yaşındaki oğlunu tabancayla vurularak öldürülmüş, babayı ise merdiven boşluğunda asılı halde buldu. Eşi ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra babanın kendisini astığı tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar'da dün hayvan gütmek için yanına 13 yaşında kardeşi E.M'yi alan B.M, geceyi dağda geçirdi. Bugün öğlen saatlerinde ise anne ve babasını telefon ile arayan B.M., kimseye ulaşamayınca bu defa komşularını arayarak durumu bildirdi.
VAHŞETİ KOMŞULAR ORTAYA ÇIKARDI
Bunun üzerine eve giden komşular kapıyı açınca korkunç bir tablo ile karşılaştı. Eve giren komşular anne Hanife M. (36), oğlu Egemen M. (2) ve baba Mehmet M.'nin (45) cesetleri ile karşılaştı. Olayın ardından jandarmaya ve 112 Acil servise haber verilmesi ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sağlık ekipleri anne, çocuk ve babanın öldüğünü belirledi.
CESETLER ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI
Yapılan incelemelerde anne ve oğlunun tabancayla vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulduğunu baba Mehmet M.'nin ise kablo ile merdiven boşluğuna asıldığını belirledi. Olay yerinde ekipler ayrıca anne ve oğlunun vurulduğu tahmin edilen tabancayı da buldu. Yapılan ilk tespitlerde babanın eşi Hanife ve oğlu Egemen M.'yi tabanca ile vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinden duruluyor.
ANNE İLE BEBEĞİ AYNI TABUTA KONULDU
Olay sonrası büyük bir şok yaşayan köy sakinleri evlerin balkonları ve olayın gerçekleştiği evin önünde yapılan inceleme çalışmalarını izledi. Yapılan incelemelerin ardından anne ile oğlunun cenazeleri aynı tabutta, babanın cenazesi ise başka bir tabutta evden çıkarıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yakınlarının gözyaşları içerisinde evden çıkarılan tabutlar ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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