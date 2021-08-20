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İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
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İzmir’de iki ayrı bölgede orman yangını çıktı

Son dakika haberi: İzmir'in Urla ve Menderes ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan 1 uçak, 4 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ: İzmir'in Urla ilçesinde Balıklıova mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 1 uçak, 4 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Menderes ilçesi Deliömerli mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangının da kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken yangın bölgelerinin yerleşim yerlerinden uzak olduğu belirtildi.

İzmirde iki ayrı bölgede orman yangını çıktı İZMİR'DE İKİ AYRI BÖLGEDE ORMAN YANGINI ÇIKTI

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