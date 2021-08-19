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İstanbul Pendik'te orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alan havadan görüntülendi.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kurna Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri yangına karadan, havadan da helikopterle müdahale edildi.

Yapılan müdahale ile yangın ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı ormanlık alan havadan görüntülendi.

İstanbul Pendik’te orman yangını İSTANBUL PENDİK'TE ORMAN YANGINI

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