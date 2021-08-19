Kendisini mehdi ilan eden Erdoğan Kösepınar şeytan olarak gördüğü Murat Cura’yı öldürdü

'İÇİMDE HUZUR VAR, RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM'



Daha önce de Cura'yı öldürmek için girişimde bulunduğunu ifade eden Kösepınar, olay gününü ise şöyle anlattı:



"Olay günü evine gittim. Zile bastım ancak kimse çıkmadı. Evde olduğunu anladım. Çıkması için beklemeye başladım. Murat Cura şeytan olduğu için benimle dövüşmek zorundaydı. Ben de dövüşün bitmesi için onu öldürmek zorundaydım. Kendisinin aşağı inmesiyle hiç düşünmeden cebimdeki silahı çıkararak öldürme kastıyla ateş ettim. Vurduktan sonra dünden bugüne içimde bir huzur var. Rahatlamış hissediyorum."



Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Kösepınar için hazırlanan raporda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu açıklandı. Kösepınar'ın ileriki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.