Kartal'da korkutan yangın! Maddi hasar büyük
Kartal'da halı mağazasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, bina sakinlerini uyararak tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, halı mağazasında hasar meydana geldi.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi 48 numarada bulunan 7 katlı binanın giriş katındaki halı mağazasında saat 00.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yoldan geçen vatandaşlar, binadan yükselen dumanları görünce, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar ise zilleri çalarak binada oturanları uyarıp, tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Mağazadan yükselen dumanları görerek bina sakinlerini uyaran Etkin Uygun, olayla ilgili, "Arabayı park ettim. Duman yükseldiğini gördüm. O anda ağabey de buradaydı zaten. Binaya çıktık, bina sakinlerini uyandırmaya çalıştık. Feci şekilde duman çıkıyordu. Elektrik kontağından olduğunu hissettik. Hatta elektrikleri kesmeyi düşündük bu ağabey ile beraber. Bu sefer de binadakiler panik olur diye elektrikleri kesmedik. Bina sakinlerini aşağı indirmeye çalıştık. Onlarda indiler, sağ olsunlar. Sağa sola haber verdik. Durum bu şekilde" dedi.
Sokaktan geçen bir mahalle sakini de, "Ben buradan geçerken, bir baktım duman var. Bir arkadaş bağırıyordu. Bütün zillere bastık, yangın var diye. Otomatiğe basıyorlar ama kimse bakmıyor. Binaya çıkarak bütün kapılara vurdum. Kapılara vurmaktan elim şişti" diye konuştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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