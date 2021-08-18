Kartal’da korkutan yangın! Maddi hasar büyük

Mağazadan yükselen dumanları görerek bina sakinlerini uyaran Etkin Uygun, olayla ilgili, "Arabayı park ettim. Duman yükseldiğini gördüm. O anda ağabey de buradaydı zaten. Binaya çıktık, bina sakinlerini uyandırmaya çalıştık. Feci şekilde duman çıkıyordu. Elektrik kontağından olduğunu hissettik. Hatta elektrikleri kesmeyi düşündük bu ağabey ile beraber. Bu sefer de binadakiler panik olur diye elektrikleri kesmedik. Bina sakinlerini aşağı indirmeye çalıştık. Onlarda indiler, sağ olsunlar. Sağa sola haber verdik. Durum bu şekilde" dedi.