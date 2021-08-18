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İzmir’de taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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İzmir’de taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı taksi sürücüsü ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fezi kaza, Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhtar Ali Alemdar'ın (55) kullandığı 34 SK 7288 plakalı otomobil ile Ali S. (35) idaresindeki 35 RU 025 plakalı ticari taksi henüz belirlenemeyen sebeple çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü Alemdar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralı taksi sürücüsü ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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