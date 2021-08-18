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Bartın’da kayıp kardeşler birbirine sarılmış halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Bartın’da kayıp kardeşler birbirine sarılmış halde bulundu

Bartın’da ormanda kaybolan iki kız kardeşi bulan 28 yaşındaki itfaiye eri Recai Soytürk,“Uzun aramalar sonunda artık dönüş yolunda bir yer kalmıştı, orayı da kontrol ettiğimiz de kızların yangın kulesinin altında bulunan yol kenarında birbirilerine sarılmış şekilde uyuduklarını gördük.” diye konuştu.

İstanbul'dan anneleriyle beraber memleketleri Bartın'ın Kaman köyüne giden 9 yaşındaki Pelin Kaya ile 7 yaşındaki kardeşi Şeyda Kaya, babaanneleri Fethiye Kaya ile beraber fındık bahçesine gitti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kız kardeşler geçen gün saat 13.00 sularında 3 kilometre mesafedeki köye gitmek için yola koyuldu.

Akşam saatlerinde köye geri dönen babaanne torunlarının eve dönmediğini fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler arama çalışmaları için harekete geçti. Küçük kızlar, saat 01.30 sularında kayboldukları fındık bahçesinden 5 kilometre mesafedeki yangın gözetleme kulesinin altında birbirilerine sarılıp uyumuş halde bulundu.

''BİRBİRİLERİNE SARILMIŞ ŞEKİLDE UYUDUKLARINI GÖRDÜK''

Kız kardeşleri bulan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü itfaiye eri Recai Soytürk, dün akşam izinli olduğu sırada köydeki bir komşusundan 2 kız kardeşin kaybolduğunu, bunun üzerine kuzeni Kenan Soytürk ile birlikte arama çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Soytürk, "2 kız kardeşin bulunduğu bölgeye motosikletle gittik. Sonra orada bulunan insanlardan durumla ilgili bilgi aldık. Ve biz tahmin ettiğimiz gibi araçların gidemediği bir bölgeye hareket ettik. Çöplük ve yangın kulesinin bulunduğu mevkiye yöneldik. Uzun aramalar sonunda artık dönüş yolunda bir yer kalmıştı, orayı da kontrol ettiğimiz de kızların yangın kulesinin altında bulunan yol kenarında birbirilerine sarılmış şekilde uyuduklarını gördük. O anda çok mutlu olduk, bunu tarif etmek mümkün değil, sonra üşümesinler diye biz montlarımızı verdik. Sonra motosikletlerimize alarak köye getirdik. Çocuklar bizi görünce çok sevindiler. Biraz korkmuşlar ve üşümüşler. Ablası üşüdüğü kardeşine sarılmış, sonra kendisi de uyuyakalmış, yanlarına domuzlar gelmiş, çok korkmuşlar. Durumları da iyiydi ve oradan da ayrıldık. Bu benim için büyük mutluluk" dedi.

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