Bartın’da kayıp kardeşler birbirine sarılmış halde bulundu

''BİRBİRİLERİNE SARILMIŞ ŞEKİLDE UYUDUKLARINI GÖRDÜK''



Kız kardeşleri bulan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü itfaiye eri Recai Soytürk, dün akşam izinli olduğu sırada köydeki bir komşusundan 2 kız kardeşin kaybolduğunu, bunun üzerine kuzeni Kenan Soytürk ile birlikte arama çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Soytürk, "2 kız kardeşin bulunduğu bölgeye motosikletle gittik. Sonra orada bulunan insanlardan durumla ilgili bilgi aldık. Ve biz tahmin ettiğimiz gibi araçların gidemediği bir bölgeye hareket ettik. Çöplük ve yangın kulesinin bulunduğu mevkiye yöneldik. Uzun aramalar sonunda artık dönüş yolunda bir yer kalmıştı, orayı da kontrol ettiğimiz de kızların yangın kulesinin altında bulunan yol kenarında birbirilerine sarılmış şekilde uyuduklarını gördük. O anda çok mutlu olduk, bunu tarif etmek mümkün değil, sonra üşümesinler diye biz montlarımızı verdik. Sonra motosikletlerimize alarak köye getirdik. Çocuklar bizi görünce çok sevindiler. Biraz korkmuşlar ve üşümüşler. Ablası üşüdüğü kardeşine sarılmış, sonra kendisi de uyuyakalmış, yanlarına domuzlar gelmiş, çok korkmuşlar. Durumları da iyiydi ve oradan da ayrıldık. Bu benim için büyük mutluluk" dedi.

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