Ataşehir’deki Sibel Koçan cinayetinde flaş gelişme

İçerisinde 3.3 milyon lira dolu çantalardan biri ise gasp edilmişti. Koçan'ın oturduğu Rezidansın üst katında oturan ve eski eşi olan Süleyman Aydın ise olaydan kısa bir süre sonra 32. Kattan atlayarak intihar etmişti.