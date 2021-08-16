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Antalya'da feci kaza! Camdan fırlayan çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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Antalya’da feci kaza! Camdan fırlayan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre: Antalya'da 13 yaşındaki N.K.T.'nin ailesinden izinsiz aldığı otomobille şehir turuna çıkarken, refüje çarpıp takla attı. Bu sırada yan koltukta oturan 15 yaşındaki Bedirhan Şirazi aracın penceresinden yola savruldu. Otomobilde Şirazi'nin üzerine düştü. Talihsiz çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Kepez ilçesinin Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde saat 12.00 sularında meydana geldi.

Gazi Mahallesi'nde oturan N.K.D. (13) iddiaya göre, yakınlarına ait 07 UY 341 plakalı Ford Fiesta model aracın anahtarını gizlice alarak mahallede dolaşmaya başladı.

N.K.D, bir süre sonra yanına mahalle arkadaşı Bedirhan Şirazi (15) de alarak ilçede gezmeye başladı. Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerine geldikleri sırada sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç önce cadde üzerinde kavşakta bulunan refüje çarptı. Daha sonra ise hızını alamayarak yan yatarak sürüklendi. Bu sırada aracın yolcu koltuğunda oturan Bedirhan Şirazi, araçtan fırladı.



FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Takla atan araç, Şirazi'nin üzerine düşerek durdu. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarak, çocuğun üzerine düşen aracı kaldırdı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şirazi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alan yakınları olay yerine gelerek, sinir krizleri geçirdi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde süratle gelen aracın orta refüje çarptıktan sonra yan yatarak sürüklendiği görülüyor.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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