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Son dakika: Alanya'da korkutan anlar! Tur teknelerinde yangın çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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Son dakika: Alanya’da korkutan anlar! Tur teknelerinde yangın çıktı

Son dakika... Antalya’nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi’de bulunan gezi teknesinde başlayan yangın, 3 tekneye sıçradı. Yangına müdahale etmeye çalışan bazı personeller alev topuna dönen teknelerden suya atlayarak canlarını kurtardı.

Olay saat 22.00 sıralarında Alanya Türkler Mahallesinde meydana geldi.

Bir gezi teknesinde başlayan yangın, Kkısü sürede bitişikteki 3 tekneye sıçradı.

Teknelerde bulunan bazı personeller alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Ancak alev topuna dönen teknelerden denize atlayarak canlarını kurtardılar.

4 teknenin alevlere teslim olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tur teknelerinde yangın çıktı TUR TEKNELERİNDE YANGIN ÇIKTI

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