6 günlük askerken firar etti! 27 yıldır ’vatansız’ yaşıyor

"3 AYLIK EVLİYDİM"

'Vatansız Müracaat Belgesi' ile yaşayan Önder, 20 yaşında askere gittiğini ve daha sonra 3 aylık evli olduğunu için 6 gün sonra da firar ettiğini söyledi.

Önder, "Firardan 7 yıl sonra beni vatandaşlıktan çıkardılar. Ben tekrar kimliğimi almak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak yetkililerden yardım istiyorum" dedi.