6 günlük askerken firar etti! 27 yıldır 'vatansız' yaşıyor
Diyarbakır'da 55 yaşındaki Ahmet Önder, 35 yıl önce Balıkesir'de vatani görevini yaptığı sırada askerden firar etti. Önder, firardan 7 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün kendisine verdiği 'Vatansız' belgesi ile mülteci statüsünde yaşayan Önder, yeniden askerlik yapmaya hazır olduğunu ve bir an evvel kimliğine kavuşmak istediğini söyledi.
Diyarbakır'da 55 yaşındaki Ahmet Önder, askerden firar ettiği için vatandaşlıktan çıkarıldı.
Önder bu nedenle 27 yıldır 'Vatansız Müracaat Belgesi' ile yaşıyor.
Askerliğinin 6'ncı gününde firar eden Önder, Diyarbakır'a döndü. 4 çocuk babası Önder, gündelik işlerde çalışarak ailesini geçindirmeye çalıştı.
Önder, İçişleri Bakanlığı'nın 31 Mart 1994 gün ve 1994/5469 sayılı kararı ile 'askerliğini yapmadığı' gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Bağlar ilçe Nüfus Müdürlüğü'ne yaptığı vatandaşlık hakkı talepleri kabul edilmeyen Önder'e, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2017'de 'Vatansız' belgesi verildi. Önder şimdi kimliğine kavuşmak için yeniden vatani görevini yapmak istiyor.
"3 AYLIK EVLİYDİM"
'Vatansız Müracaat Belgesi' ile yaşayan Önder, 20 yaşında askere gittiğini ve daha sonra 3 aylık evli olduğunu için 6 gün sonra da firar ettiğini söyledi.
Önder, "Firardan 7 yıl sonra beni vatandaşlıktan çıkardılar. Ben tekrar kimliğimi almak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak yetkililerden yardım istiyorum" dedi.
"KAPILAR BANA KAPANIYOR"
4 çocuğunun kimlikleri olduğunu söyleyen Önder, şöyle devam etti: "Gerekirse gider vatani görevimi yaparım. O zaman cahil ve mağdurdum. Ama şimdi vatani görevimi de yapmaya hazırım. Yeter ki bana kimliğimi versinler. Bana bu hakkı tanısınlar. Hastaneye gittiğim zaman beni kabul etmiyor. Bana göçmen kimliği vermişler. Hastane bile o kimliği kabul etmiyor. Sosyal haklarım olan devlet kurumlarında kapılar bana kapanıyor. Eğer askerlikse ben askerliği yapmaya hazırım. Bir an evvel rica da bulunuyorum benim bu kimliğimi bana versinler."
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