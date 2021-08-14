Estetik faciası evlilik arifesindeki kızı hayata küstürdü
Son dakika haberine göre: Avusturya'da yaşayan ve evlilik arifesinde olan 25 yaşındaki Güllü Gökçe, burun estetiği yaptırmak için İstanbul'da bıçak altına yattı ancak ameliyattan uyanınca hayatının şokunu yaşadı. İstanbul Nişantaşı'ndaki ünlü bir doktor, Gökçe'nin kulağından kıkırdak parçası alarak üst dudak ve çene estetiği de uyguladı.
İddiaya göre skandal ameliyat, özel bir hastanenin ameliyathanesinde geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirildi. Baeastetic ve Bilgehan Aydın Hair Welness İnstitute Kliniğinin sahibi Doktor Bilgehan Aydın, Güllü Gökçe (25) isimli genç kıza gerçekleştireceği burun operasyonu için izni olmadan kulağından kıkırdak parçası alarak, üst dudak ile çene kısmına cerrahi yöntemle yerleştirdi.
Genç kız 8 Nisan saat 15.30'da girdiği ameliyattan ertesi gün saat gece 03.00'da çıktı. Normal şartlarda bir saatlik olan ameliyat yaklaşık 10 saat sürdü.
KULAĞINI KAYBEDİYORDU
Güllü Gökçe ameliyattan sonra uyandıktan sonra büyük bir şoka uğradı. Genç kızın yüzü tanınmaz hale geldi. Hatalı yapılan ameliyat sonrası kulakta, çenede ve dudakta enfeksiyona ve yoğun kanama gerçekleşti. Genç kızın dudağında ameliyattan sonra işlevi olmayan uzunca bir ip parçası unutuldu.
Dudakta ve çenesinde kalıcı iz kalan genç kızın burnunda da kalıcı şekil bozukluğu oluştu. Kulağında toplanan kan yüzünden kulağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 2 hafta boyunca ses tellerinde meydana gelen zarar nedeniyle konuşamadı.
NEFES DARLIĞI ÇEKTİ SAÇLARI DÖKÜLDÜ
Nişanlı olan Güllü Gökçe, yaşadığı travma yüzünden düğününü erteledi. Avusturya'ya dönen genç kız yaşadığı enfeksiyondan dolayı yeniden biri kulaktan diğeri ise dudağındaki kıkırdakların alınması için bıçak altına yatmak zorunda kaldı. Psikolojik olarak bunalıma giren Güllü Gökçe, nefes darlığı ve tutam tutam saç dökülmesiyle de karşılaştı. Manevi olarak çöken genç kıza, psikoterapistler tarafından tedavi uygulandı.
SAVCILIK OLAYA EL KOYDU
Doktor Bilgehan Aydın başarısız operasyondan sonra Nişantaşı'ndaki muayehanesini kapattı. Genç kız avukatı İsmail Topkaya aracılığıyla Doktor Bilgehan Aydın ve ameliyatın gerçekleştirildiği özel hastane hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Ameliyat için 2 bin 200 euro ödeme yapıldı. Ameliyat bitiminde ise ek ödeme talep edilirken bunun için de bin 500 liralık bir ödeme daha gerçekleştirildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç kız ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açmak için harekete geçti.
DOKTORDAN ŞOKE EDEN SÖZLER: BUNLAR DA SANA DÜĞÜN HEDİYEM
İddiaya göre; ameliyatla ilgili ön bilgilendirme operasyonun gerçekleştirildiği özel hastanenin lavabosunda yapıldı. Doktor Bilgehan Aydın, yapacağı operasyonu elindeki keçeli kalemle lavabonun fayanslarına çizerek anlattı. Aynı kalemi yüzünde de kullandı.
Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Güllü Gökçe, hayatının zindan olduğunu belirterek, "Benim hayatımla, benim vücudumla kendi kafasına göre oynadı. Rızam olmadan yapılan çene ve dudak estetiğini de yaptıktan sonra, 'Bunlar da sana düğün hediyem' diyerek dalga geçti. Hiçbir açıklama yapmadan arkasına bakmadan kaçmayı tercih etti" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?
- Son dakika: POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ALES geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM 2021 ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 eş durumu mazerete bağlı tayinler ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı son dakika: 4. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? e-Nabız, MHRS 4. doz aşı randevusu nasıl alınır?
- Son durum: Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim...
- KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS ÖABT, A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Cimilli İbo öldü mü? Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Cimilli İbo kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
- Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaş aşı olacak mı? 18 yaş altı ne zaman aşı olacak?
- AÖL online sınav giriş: 2021 AÖL ek sınav giriş nasıl yapılır? Açık lise ek sınav ne zaman bitecek? MEB takvimi
- KPSS ÖABT'de kalem silgi verilecek mi? KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar neler?
- KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 KPSS ÖABT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek?