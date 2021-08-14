Estetik faciası evlilik arifesindeki kızı hayata küstürdü

Ameliyat için 2 bin 200 euro ödeme yapıldı. Ameliyat bitiminde ise ek ödeme talep edilirken bunun için de bin 500 liralık bir ödeme daha gerçekleştirildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç kız ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açmak için harekete geçti.