Artvin’de heyelan yolları kapattı! 11 köye ulaşım yolları kapandı

ARTVİN'DE HANGİ KÖYLERİN YOLU KAPANDI?

Bademkaya, Demirköy, Çamlıca, Cevizlik, Dağeteyi, Gümüşözü, Çeltikdüzü, Erenköy, Yamacüstü, Avcılar ve Yaylalar köyü ile Demirkent mezrasının yolları ulaşıma kapandı. Ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Yusufeli İlçesi Özel İdare Müdürü Mahmut Öztürk, en kısa sürede yolların açılacağını belirtti.