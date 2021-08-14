Artvin’de heyelan yolları kapattı! 11 köye ulaşım yolları kapandı
Karadeniz'de yoğun sağanak yağış sebebiyle sel ve heyelan afetleri sık sık görülmeye başladı. Artvin’de hakim olan yoğun sağanak yağışla beraber meydana gelen heyelanlar sebebiyle 11 köy ile 1 mezranın yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Artin'de geçen gün sabah sularında aralıklarla başlayan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.
Sağanak yağış sebebiyle bir takım noktalarda heyelanlar meydana geldi.
ARTVİN'DE HANGİ KÖYLERİN YOLU KAPANDI?
Bademkaya, Demirköy, Çamlıca, Cevizlik, Dağeteyi, Gümüşözü, Çeltikdüzü, Erenköy, Yamacüstü, Avcılar ve Yaylalar köyü ile Demirkent mezrasının yolları ulaşıma kapandı. Ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Yusufeli İlçesi Özel İdare Müdürü Mahmut Öztürk, en kısa sürede yolların açılacağını belirtti.
Şavşat'ta bazı tarım arazileri zarar görürken, Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle yolda kalan araçların yardımına ekipler koştu.
YOLLAR ÇAMURA BULANDI
Uyarıların ardından Artvin'de beklenen yağışlar başladı. Şavşat ilçesinin Armutlu mahallesinde yağmur etkisiyle taşan dere yolları çamura buladı. Bazı köylerde tarım arazileri zarar görürken, yağışın durmasıyla hayat normale döndü.
Öte yandan Yusufeli ilçesinde etkili olan yağış Evren mahallesinde bulunan derenin taşmasına sebep oldu.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Taşan dere karayolunu ulaşıma kapatırken, bir kamyon ve sürücüsü taşan derenin ortasında mahsur kaldı. Aracını hareket ettiremeyen sürücünün yardımına Yusufeli Belediyesi ekipleri koştu.
Kamyon bulunduğu yerden kurtarılarak güvenli bölgeye çekildi. Ekipler iki ayrı ilçede de çalışmalarını sürdürdüğünü öğrenildi.
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