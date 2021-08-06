Feci kaza! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Beril Aksakal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN