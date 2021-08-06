Feci kaza! 10 aylık bebek hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre: Erzincan- Erzurum karayolunun 13’üncü kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 aylık bebek hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Kaza dün saat 23.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Erzurum istikametine giden Muhammet Sefa Aksakal yönetimindeki 34 FMY 39 plakalı otomobil ile Recai Tok yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.
Yabancı plakalı otomobilin hurdaya döndüğü kazada çarpışmanın etkisiyle Aksakal'ın kullandığı otomobil yol kenarındaki bahçeye uçarak ağaca çarparak durdu. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Her iki araçta yaralanan Muhammet Sefa Aksakal, Makbule Özge Aksakal ve 10 aylık Beril Aksakal ile Recai Tok, Bekir Asaf Arasoğlu, Asel Arasoğlu, Sümeyra Arasoğlu ve Hanım Balaban ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi dönecek iddiası kafaları karıştırdı! O isim son noktayı koydu! Beklenenin aksine...
- 1100 TL pandemi yardım parası veriliyor mu? Pandemi destek parası ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman başlar? Kredi ve Yurtlar Kurumu...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı belli oldu mu?
- Adli tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Adli tatil hangi tarihte bitecek?
- Bir Zamanlar Çukurova'da yeni dönemin ayak sesleri! Tansiyon dibe vuracak! Çok konuşulacak isim...
- Sıfır araba fiyatları ters yüz oldu! En ucuzları listelendi! 160, 189, 210.000 TL'ye kadar Opel, Renault fiyatları...
- Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?
- Emeklilik için ikinci şans! 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödemesi olanlar dikkat! Maaş almak...
- PMYO polislik başvuruları ne zaman başlayacak? 28. Dönem PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? İşte şartlar...
- İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımları başladı mı? Başvuru şartları...
- Kamu ve taşeron zammı için kritik tarih: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Seyyanen zam...