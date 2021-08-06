Antalya Manavgat'ta algı operasyonu! O kadının "Yanıyoruz kimse yardım etmiyor" propagandası çöktü
Yangın bölgesiyle ilgili algı operasyonları devam ediyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken montajla sanki yangına müdahale edilmiyormuş algısı yapılmak isteniyor. Antalya Manavgat’ta kara propaganda ise başka bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüsüyle çöktü. Kurgu röportaj yapan kadın gözaltına alındı.
Röportajda, kadının çevresindeki müdahale yapanlar yer verilmeden algı operasyonu yapıldı.
O çekimin yapıldığı sırada alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyordu.
Başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Ancak röportaj görüntülerine TOMA, itfaiye araçları ve helikopterler bilerek alınmadı.
Ancak gerçeğin ortaya çıkmasıyla bir algı operasyonu da çöktü.
Öte yandan kurgu röportaj yapan kadın gözaltına alındı.
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