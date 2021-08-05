Son dakika: Milas’ta yangın Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerliyor! Flaş uyarı...

Yaklaşık 200 saatten bu yana alevlerle mücadelenin sürdüğü Muğla'daki en kritik noktalardan biri olan Ören'de bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde alevler hendekleri aşıp termik santrale ulaştı.

Havadan ve karadan müdahalelerin aralıksız sürdüğü yangın 11 saat sonra söndürüldü.



YANGIN YENİKÖY TERMİK SANTRALİ'NE DOĞRU İLERLİYOR



Türkiye'yi tedirgin eden yangın söndürülürken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bölgede süren yangına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yangının YeniköyTermik Santrali'ne doğru ilerlediğini söyleyen Tokat, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yangın, Akçakaya'yı aşarak Gürceğiz'e dayandı. Bayır mahallesi boşaltılıyor. Yangın yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum'a elektrik verilemeyebilir. Yangın, kuzey yönünde Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor."