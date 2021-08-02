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Son dakika: İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 61 sığınmacı kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Son dakika: İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 61 sığınmacı kurtarıldı

Son dakika haberleri... İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Dikili ve Seferihisar açıklarındaki lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar bölgeye yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 61 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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