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Cami duvarına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Cami duvarına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir caminin duvarına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Dadaloğlu Mahallesi Akın mezrasında meydana geldi. Çavuş Ç. idaresindeki 38 KD 593 plakalı FİAT marka traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Akın Mahalle Cami'nin duvarına çarptı. Kazada sürücü Çavuş Ç. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.Çavuş Ç., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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