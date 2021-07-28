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Antalya'da kır düğünü kabusa döndü! Kızı için canını feda etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Antalya'da kır düğünü kabusa döndü! Kızı için canını feda etti

Antalya’da, kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucunda yaşamını yitiren Mustafa Ölmez’in, 3.5 yaşındaki çocuğu Beliz Ada’nın hayatını kurtarmak için üzerine kapandığı belirtildi.

Antalya'da bir kır düğününde çam ağacının devrilmesiyle yaşamını yitiren 3 çocuk babası mimar Mustafa Ölmez'in olay esnasında 3.5 yaşındaki kızı Beliz Ada'nın hayatını kurtarmak için üstüne kapandığı ortaya çıktı. Acıy olay, geçen akşam Aksu ilçesi Konak Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir kır düğün salonunun bahçesinde meydana geldi.

10 KİŞİLİK MASANIN ÜSTÜNE ÇAM AĞACI DEVRİLDİ

Belirlenemeyen bir nedenle gövdesinden kırılan yaklaşık 15 metrelik çam ağacı, düğünde davetli olarak bulunan 10 kişinin oturduğu masanın üzerine devrildi. Yaralılar, Mustafa Ölmez (44), eşi Güldeniz Ölmez, Niyazi Ölmez, Fadime Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ercan Ak, Fatma Yener Arın ve Ramazan Solmaz ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ÇOCUĞU İÇİN CANINI FEDA ETTİ

Durumu ağır olan Mustafa Ölmez kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa Ölmez'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayda yaralanan ve başı sargılı şekilde morga gelen Mustafa Ölmez'in eşi Güldeniz Ölmez, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

İŞLETMEDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Damadın kuzeni olan Mustafa Ölmez'in, olay anında 3.5 yaşındaki kızı Beliz Ada'nın üstüne kapandığı ortaya çıktı. Yakınları polise verdikleri ifadede, "Kızını kurtarmak için üzerine kapandı. Ancak kendisi öldü" dedi. Öte yandan Mustafa Ölmez'in yakınlarının, işletme hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.

EŞİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Kızını kurtaran kendisi ölen Mustafa Ölmez'in cenazesi, aynı düğünde yaralanan eşi Güldeniz Ölmez tarafından alındı. Başı sargılı şekilde eşinin cenazesini alan Güldeniz Ölmez, güçlükle ayakta durabildi.

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