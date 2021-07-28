Antalya'da kır düğünü kabusa döndü! Kızı için canını feda etti

ÇOCUĞU İÇİN CANINI FEDA ETTİ

Durumu ağır olan Mustafa Ölmez kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa Ölmez'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayda yaralanan ve başı sargılı şekilde morga gelen Mustafa Ölmez'in eşi Güldeniz Ölmez, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.