Antalya'da kır düğünü kabusa döndü! Kızı için canını feda etti
Antalya’da, kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucunda yaşamını yitiren Mustafa Ölmez’in, 3.5 yaşındaki çocuğu Beliz Ada’nın hayatını kurtarmak için üzerine kapandığı belirtildi.
Antalya'da bir kır düğününde çam ağacının devrilmesiyle yaşamını yitiren 3 çocuk babası mimar Mustafa Ölmez'in olay esnasında 3.5 yaşındaki kızı Beliz Ada'nın hayatını kurtarmak için üstüne kapandığı ortaya çıktı. Acıy olay, geçen akşam Aksu ilçesi Konak Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir kır düğün salonunun bahçesinde meydana geldi.
10 KİŞİLİK MASANIN ÜSTÜNE ÇAM AĞACI DEVRİLDİ
Belirlenemeyen bir nedenle gövdesinden kırılan yaklaşık 15 metrelik çam ağacı, düğünde davetli olarak bulunan 10 kişinin oturduğu masanın üzerine devrildi. Yaralılar, Mustafa Ölmez (44), eşi Güldeniz Ölmez, Niyazi Ölmez, Fadime Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ercan Ak, Fatma Yener Arın ve Ramazan Solmaz ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
ÇOCUĞU İÇİN CANINI FEDA ETTİ
Durumu ağır olan Mustafa Ölmez kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Mustafa Ölmez'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayda yaralanan ve başı sargılı şekilde morga gelen Mustafa Ölmez'in eşi Güldeniz Ölmez, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.
İŞLETMEDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Damadın kuzeni olan Mustafa Ölmez'in, olay anında 3.5 yaşındaki kızı Beliz Ada'nın üstüne kapandığı ortaya çıktı. Yakınları polise verdikleri ifadede, "Kızını kurtarmak için üzerine kapandı. Ancak kendisi öldü" dedi. Öte yandan Mustafa Ölmez'in yakınlarının, işletme hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.
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