16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katili yakalandı! Kimliği şoke etti
Son dakika haberine göre: Aydın'ın Didim ilçesinde gittikleri yakınlarının düğününden dönüşte, ailesine bir yere uğrayacağını söyleyip, yanlarından ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Yağmur Tayhan'dan acı haber geldi. 16 yaşındaki genç kızın katil zanlısı kısa sürede yakalandı.
Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve 2 kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Eve dönüş yolunda, saat 14.00 sıralarında, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı.
Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine Tayhan'ı merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı.
BOŞ ARAZİDE BULUNDU
Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, ortadan kaybolan Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis, Tayhan'ı her yerde ararken, bugün saat 07.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı.
Devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan cesedin, Yağmur Tayhan'a ait olduğu belirlendi.
VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KESİK İZİ
Vücudunda çok sayıda kesik izi bulunan cesedin, kayıp Tayhan'a ait olduğundan şüphelenen ekip, aileye durumu bildirdi. Ailenin teşhisi sonucu cesedin Tayhan'a ait olduğu belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayhan'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Cesedin bulunduğu yerin, babasına ait lokma dükkanına yaklaşık 100 metre mesafede olduğu belirtildi.
Öte yandan Tayhan'ın kaybolduğu gün, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun yalnız olarak yolda yürüdüğü ve elinde bir poşet olduğu görülüyor.
KATİL ZANLISI KOMŞUSU ÇIKTI
Lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın katıl zanlısı olarak komşuları Nizam C. (53) polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Nizam C.'nin, cinayeti psikolojik sorunları nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.
KAN İZLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALATTI
Polis ekipleri, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerde yaptıkları incelemede, hemen yan taraftaki Nizam C.'ye ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti. Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı.
Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğunu belirledi. İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu. Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi.
PARKTA UYURKEN YAKALANDI
Polis, eşi Almanya'da yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Nizam C.'nin telefon sinyalinden evine 1 kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı'nda olduğunu tespit etti. Ardından parkın çevresinde önlem alan polis, Nizam C.'yi burada uyurken yakaladı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nizam C.'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
CİNAYET MAHALLİNE GETİRİLİP OLAY YERİ TEŞHİS ETTİRİLDİ
Kendisinden 37 yaş küçük kızı apartmanın terasında bıçaklayarak öldürüp daha sonra binaya yakın boş araziye attığı belirlenen katil zanlısı 53 yaşındaki N.C. gece geç saatlerde olayın yaşandığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve ve genç kızın cansız bedeninin bulunduğu evin yanındaki boş arsaya getirildi.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik tedbiri aldığı teşhis işleminde katil zanlısının cinayeti nasıl işlediğini anlattığı belirtildi. Katil zanlısının olay yerine getirildiğini duyan çevre sakinleri kail zanlısına tepki gösterdiler. Polisin olay yerinde ve cesedin bulunduğu yerdeki çalışmasının ardından katil zanlısı nezarete götürüldü.
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