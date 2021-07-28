16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katili yakalandı! Kimliği şoke etti

KAN İZLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALATTI

Polis ekipleri, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerde yaptıkları incelemede, hemen yan taraftaki Nizam C.'ye ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti. Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı.