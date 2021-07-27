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Son dakika: Gaziantep'te depoda büyük yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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Son dakika: Gaziantep'te depoda büyük yangın

Son dakika haberine göre: Gaziantep’te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesi duyuldu. Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu.

Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gaziantepte depo yangını GAZİANTEP'TE DEPO YANGINI

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