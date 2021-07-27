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14 yaşındaki gencin izinsiz kullandığı traktör sonu oldu: Sakarya Pamukova'da acı olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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14 yaşındaki gencin izinsiz kullandığı traktör sonu oldu: Sakarya Pamukova'da acı olay

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ailesinden izinsiz olarak traktör kullanan 14 yaşındaki genç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak hayatını kaybetti. Traktörler takla atan 14 yaşındaki Semih Günay'ın cenazesi Pamukova İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 14 yaşındaki genç, ailesinden izinsiz olarak kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza yaptı. Meydana gelen kazada traktör altında kalan genç, hayatını kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATTI

Kaza, Pamukova ilçesi Hayrettin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesinden habersiz kullandığı iddia edilen 14 yaşındaki Semih Günay idaresindeki traktör kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan traktörün altında kalan genci görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 14 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi savcı incelemesi sonrasında Pamukova İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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